R・マドリーvsA・マドリー スタメン発表
[3.22 ラ・リーガ第29節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 45 Thiago Pitarch
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 43 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 27 Diego Aguado
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 37 Manuel Ángel
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ・アルベロア
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 1 フアン・ムッソ
DF 3 マッテオ・ルッジェーリ
DF 14 マルコス・ジョレンテ
DF 17 ダビド・ハンツコ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 5 ジョニー・カルドーゾ
MF 6 コケ
MF 20 ジュリアーノ・シメオネ
MF 22 アデモラ・ルックマン
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 31 エスキベル・ガメス
GK 33 Mario de Luis
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 16 ナウエル・モリーナ
MF 10 アレックス・バエナ
MF 11 ティアゴ・アルマダ
MF 21 オベド・バルガス
MF 34 Julio Díaz
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 23 ニコラス・ゴンサレス
監督
ディエゴ・シメオネ
※29:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 45 Thiago Pitarch
FW 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 43 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 27 Diego Aguado
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 37 Manuel Ángel
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ・アルベロア
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 1 フアン・ムッソ
DF 3 マッテオ・ルッジェーリ
DF 14 マルコス・ジョレンテ
DF 17 ダビド・ハンツコ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 5 ジョニー・カルドーゾ
MF 6 コケ
MF 20 ジュリアーノ・シメオネ
MF 22 アデモラ・ルックマン
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 31 エスキベル・ガメス
GK 33 Mario de Luis
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 16 ナウエル・モリーナ
MF 10 アレックス・バエナ
MF 11 ティアゴ・アルマダ
MF 21 オベド・バルガス
MF 34 Julio Díaz
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 23 ニコラス・ゴンサレス
監督
ディエゴ・シメオネ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります