[3.22 ラ・リーガ第29節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 13 アンドリー・ルニン

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 45 Thiago Pitarch

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 21 ブラヒム・ディアス

控え

GK 26 フラン・ゴンザレス

GK 43 Sergio Mestre

DF 4 ダビド・アラバ

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 27 Diego Aguado

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 37 Manuel Ángel

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

アルバロ・アルベロア

[アトレティコ・マドリー]

先発

GK 1 フアン・ムッソ

DF 3 マッテオ・ルッジェーリ

DF 14 マルコス・ジョレンテ

DF 17 ダビド・ハンツコ

DF 24 ロビン・ル・ノルマン

MF 5 ジョニー・カルドーゾ

MF 6 コケ

MF 20 ジュリアーノ・シメオネ

MF 22 アデモラ・ルックマン

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 19 フリアン・アルバレス

控え

GK 31 エスキベル・ガメス

GK 33 Mario de Luis

DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス

DF 15 クレマン・ラングレ

DF 16 ナウエル・モリーナ

MF 10 アレックス・バエナ

MF 11 ティアゴ・アルマダ

MF 21 オベド・バルガス

MF 34 Julio Díaz

FW 9 アレクサンデル・セルロート

FW 23 ニコラス・ゴンサレス

監督

ディエゴ・シメオネ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります