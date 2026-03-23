▼3着セフィロ（吉田隼）前に乗った時より馬は凄く良くなっていた。このペースで前が残るから、欲をかいて…。我慢していれば良かったかな。

▼4着ワイドラトゥール（西塚）この馬の競馬に徹したが、展開が向かなかったです。

▼5着チェルビアット（西村淳）3コーナー手前で引かされたところが痛かった。そこでバランスを崩されてしまった。

▼6着マピュース（田辺）二の脚がつかず、ポジションが少し後退した。脚は使っているが、前が粘る流れだった。

▼7着ウイントワイライト（西園師）ゲートの中が良くなかったですね。スタート一息で今日の展開では厳しかった。

▼8着ナムラクララ（浜中）ゲートを出て楽に競馬ができた。上位とは瞬発力の差かな。

▼9着リラボニート（田山）立ち回りひとつで着順は変わったかも。抱えるところがなく、調教のはじけ方を出せなかったです。

▼11着カルプスペルシュ（横山武）結果的に千四は長かったですね。具合も良くて納得の負け。能力は出し切ってくれたし、千二で改めて。

▼13着アブキールベイ（小崎）千四に対応してくれたが、スムーズさを欠くところがあって不完全燃焼の競馬でした。

▼15着モリノドリーム（小林美）いい枠を引いたし、ロスなくスムーズに運ぶことを心がけました。狙ったところが小崎さんと同じで、伸びていたところで後退したのが痛かったです。

▼16着シンバーシア（団野）いい競馬はできているけど年齢的なものか、力を抜いている感じ。

▼17着マサノカナリア（古川吉）いいポジションを取れて直線はオッと思ったが、反応できなかったです。