ワールド・ベースボール・クラシック

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で初優勝したベネズエラ代表で、米大リーグ・ジャイアンツのルイス・アラエス内野手の母を思う行動が絶賛されている。WBCで手にした金メダルを母に贈ったという。米メディアで報じられると、海外ファンの感動を呼んでいる。

米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者が22日、Xで紹介したのは、メジャー屈指のヒットメーカーによる胸を打つエピソードだった。ベネズエラ代表のチームメートの多くが球場にWBC金メダルを着けてくる中、「なぜ着けていないのか」と問われたアラエスは、「持ってないんだ。お母さんにあげたんだよ。お母さんこそ、そのメダルを手にするのにふさわしいから」と明かしたという。

この投稿に、海外ファンからは感動の声が相次いだ。

「本物の金メダルって……身に着けるためじゃなく、大切な人に捧げるためにあるんだ」

「なんて感動的な話なんだ」

「それは単なるメダルじゃない……金色の感謝の証だ」

「勝利には、試合そのものよりも大きな意味を持つものがある……リスペクトだ」

「ああああ！本当に素敵！」

「わあ、アラエスってめちゃくちゃ粋なことするんだな」

「本当に心温まる話。彼が金メダルを獲れて本当によかったよ」

「美しい話！綺麗すぎる」

「立派な人だ」

アラエスは米国とのWBC決勝で試合前の旗手も務めた。大会では3番打者として勝負強さを発揮。2022年から3年連続で首位打者に輝いた安打製造機は、プレーだけでなく、その人柄でも称賛を集めている。



（THE ANSWER編集部）