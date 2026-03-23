阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手（２８）が２２日、開幕を２軍で迎えることが確実となった。同日のオリックス戦（京セラ）の試合前練習に姿がなく２４日から２軍合流の予定。オープン戦は打率・１２９、０本塁打。１３打席連続無安打と低空飛行が続いていた。２軍合流後は、遊撃での起用が見込まれる。

藤川監督は「２日間、少しリラックスの時間にあてて」と説明。「国も文化も変わった状態で（日本に）来てもらって、キャンプも朝からずっと練習して日本の野球になじもうとしていましたから」と勤勉な姿勢を崩さず、日本野球への順応を目指して技術向上を図ってきた姿を評価した。

開幕前の苦慮をネガティブに捉えず「最後に、どんな一日になっているか」と長いシーズンを本来の姿で終えることを重視。「彼の適応ポジションは、いくつもありますから。昨年同様、全員で戦っていることは何も変わっていません」と復調を待つ姿勢を示した。

また、新外国人のカーソン・ラグズデール投手（２７）も開幕ローテを外れる見込み。右腕は１９日のファームリーグ・オリックス戦に先発して、４回３安打５四球で４失点と制球に苦しんでいた。