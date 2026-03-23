「オープン戦、オリックス１−０阪神」（２２日、京セラドーム大阪）

手繰り寄せ、つかんで、そして離さなかった。限られたチャンスで“一発快投”。阪神・伊原がオープン戦最終戦で、逆転の開幕ローテ入りを決定的なものにした。

「できたこと、できなかったことありますけど、今の段階としてはゼロで抑えるというところが大事。誠志郎さん（坂本）とも今年初めて（のバッテリー）でしたけど、いろいろ話せたので良かったかなと思います」

テンポ良く腕を振った。初回は３人で片付け上々の立ち上がり。二回１死からは杉本に左翼線へ二塁打を浴びたが、その後二塁けん制アウトに仕留めるなど落ち着いていた。三、四回も走者を背負いながらも連打は許さず。五回は再び三者凡退に封じ、５回３安打無失点でマウンドを降りた。

「右の内角が少し甘いボールもあった。そこの真っすぐの精度とかは高めていかないといけないですけど、結果的にファウルになったりだとか、意図を持ってできた部分もあった」と課題と収穫を得た７６球。「シーズンに入って抑えるために今やってますし、数字自体には満足してないです」と意に介さなかったが、今春の実戦は６試合（３先発）で２０イニング無失点と結果を残し続けた。

村上が開幕投手を務めた後、開幕２戦目の２８日・巨人戦（東京ド）は高橋の先発が当確。伊原は、このまま中６日で２９日の同戦に臨むことが濃厚となった。左腕を春季キャンプＭＶＰの一人として高く評価した藤川監督も「取り組みが出てきてます」と納得顔。「ここからは周りに惑わされることなく、もしつまずくことがあっても私たちがいますから、安心して彼の２年目を真っすぐ突き進んでもらえれば」とサポートを約束した。

「投げろと言われたところで投げるだけ。コンディショニング、自分の体を知るっていうのをテーマに持ってきた中で、１年間ずっとできるように」と先を見据えた左腕。“快幕Ｇ倒”の１ピースへ、現状に甘んじることなくまい進する。