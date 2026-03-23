「ファーム・西地区、ソフトバンク１（降雨コールド）３阪神」（２２日、タマホームスタジアム筑後）

ようやく、ようやく飛んできた。「右脚の肉離れ」で出遅れていた阪神のドラフト１位・立石（創価大）が２試合続けて「５番・三塁」でスタメン出場し、“守備機会デビュー”を飾った。

その時は二回にやってきた。先発・伊藤将のツーシームを引っかけたソフトバンク・井上の打球が立石のもとへ。低い姿勢で丁寧に捕球し、一塁へ送球。アウトを成立させた。

２１日のファームリーグ・ソフトバンク戦（筑後）で入団後初めて実戦の守備に就いた。同戦の先発・大竹は五回までに８１球を投じたが、守備機会は訪れず。六回の守備からベンチに下がっていた。立石のもとへゴロが飛んだのは、伊藤将の１６球目。２試合足かけ９７球目にしてようやく訪れた“デビュー”だった。

四回無死満塁の場面でもゴロを処理して二塁へ転送。５−４−３の併殺を完成させる一翼を担った。２度の守備機会をうまく処理し、山崎２軍内野守備走塁コーチも「送球も安定していたし、落ち着いてプレーできていた」と評価した。

打っては四回無死二、三塁から中犠飛で打点をあげるなど、１安打１打点。五回裏終了、降雨コールドゲームではあるが、プロ入り初の実戦フル出場も果たした。

コンディションに問題がなければ、２４日のファームリーグ・オリックス戦（京セラ）でも三塁の守備に就くとみられる。完全復活はもう目の前だ。