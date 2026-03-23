「オープン戦、オリックス１−０阪神」（２２日、京セラドーム大阪）

１点を追う九回、無死二塁の好機で阪神・佐藤輝のバットが空を切ると、虎党からは大きなため息が漏れた。オープン戦最終戦は３度の得点圏で凡退するなど、４打数無安打３三振と悔しい結果に終わった。それでもまだシーズンが開幕したわけではない。試合後は「いい準備ができたらなと思います」と本番を見据えた。

激動の春だった。今月上旬は、侍ジャパンの一員として、ＷＢＣに出場した。日本時間１５日に米マイアミで行われた準々決勝のベネズエラ戦では「２番・右翼」でスタメン。一時同点の適時二塁打を放つ活躍を見せた。世界一は成し遂げられなかったが、「ＳＡＴＯ」の名前をとどろかせた。

激闘を終え、１６日に帰国すると、チームに即合流。１７日のロッテ戦（ゾゾ）では、志願して出場した。そこから５試合で１４打数１安打、打率・０７１と、なかなか結果は出なかった。それでも「しっかり（試合に）出られたんで良かったです」と悲観することなく、前を向いた。

休養日と練習を挟み、２７日には敵地で、巨人との開幕戦を迎える。「（心境は）いつも通りじゃないですか。毎年やってますしね」と不動心で臨む。

昨季は開幕戦の初打席で豪快な一発を放ち、チームを勢いづけた。連覇の鍵を握る虎の主砲は、コンディションを整えながら、最高の準備を進める。