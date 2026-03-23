「オープン戦、オリックス１−０阪神」（２２日、京セラドーム大阪）

今オープン戦を８勝５敗１分けで終えたオリックス・岸田監督が、就任２年目シーズンの手応えを口にした。

「（課題だった）守備も走塁も全員が（１点を取る）意識を持ってくれているし、そういうふうに見えた。いいところが出たと思う」と総括。昨季のオープン戦は１２球団最下位の３勝１０敗３分け…。目も当てられないズタボロ状態だったが、指揮官がテーマに掲げたチーム内競争と意識改革でレベルアップは進んだ。

打線では杉本、紅林がオープン戦打率０割台に沈むなど本調子ではないものの、この日先発した３年目の高島が５回３安打無失点で、指揮官は「（開幕の）ローテに入れる」と明言。昨季７勝の田嶋に代わって抜てきした。抑えで結果を残した５年目の椋木にも「今日も本当にしんどい場面で、しっかりと強力クリーンアップを抑えた」と評価は上がる一方だ。

「去年（のオープン戦）はなかなか勝てずに、開幕して打線爆発みたいなところがあった。去年の教訓とすれば、始まってみないとわからないということ」と岸田監督。果たして今年は…。２年連続の開幕ダッシュといきたいところだ。