「オープン戦、日本ハム１−１ヤクルト」（２２日、エスコンフィールド）

日本ハムは１０年ぶりの優勝を目指すシーズンの開幕へ、遅れていたピースも間に合った。チームの形が整った最終戦で引き分けて、オープン戦は同率首位でフィニッシュ。ただ、新庄監督は「もう５年目ですよ。オープン戦は１２位でいいんで」と、順位の話題は笑い飛ばした。

この日、２軍から清宮幸と万波が合流。１軍復帰戦でともに中前打を放った。清宮幸は右肘関節炎の回復を、万波は打撃の復調をアピール。役者がそろった。「あの２人がやってもらわないといけないという考えはありました」と厚い信頼を口にした指揮官。とはいえ、激しいポジション争いで選手層が厚みを増したのは間違いない。西川、野村、吉田ら終盤の代打攻勢に「代打でもう１チーム作れたでしょ？」と手応えをのぞかせた。

投手陣も有原が４回１安打無失点、５奪三振と盤石の内容で、ＷＢＣ後初登板の北山は３回１／３を１失点、６奪三振。新庄監督は有原に「さすがの仕上げ方」とうなり、北山にも「全く問題ない」とうなずいた。

２７日の開幕戦まであとわずか。「１本出てよかった」という清宮幸は「活気が出てきているなと思いました」と、チームの充実ぶりを感じとった。「三つ勝って、エスコンに戻ってきて三つ勝ってとしか考えていない」と新庄監督。確かな自信を持って、まずは王者・ソフトバンクを敵地で倒しにいく。