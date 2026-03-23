「オープン戦、オリックス１−０阪神」（２２日、京セラドーム大阪）

阪神は２２日、オープン戦全日程を終え、９勝５敗１分けの３位タイとした。藤川球児監督（４５）は２リーグ制導入以降、球団史上初となる連覇に向け「準備は完璧にできた」と収穫を強調。投手陣は石井の負傷離脱があった中、ＯＰ戦チーム防御率は１２球団トップの１・４４。野手では中川や高寺ら若虎の成長もあった。照準にするのは３・２７巨人戦。「全勢力を挙げて乗り込みましょう」と闘争心をムキ出しにした。公式戦はセ、パ両リーグとも２７日に開幕する。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

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【テレビ会見】

−オープン戦を終えてチームの仕上がりは。

「昨年の１１月、日本シリーズが終わってから５カ月間、選手たちはたくさんトレーニングをして、スタッフの皆さんにも力を借りてここまで来られた。シーズンに向かう前として手応えは非常に感じていますね」

−昨季王者として開幕を迎える。昨年とは気持ちに変化があるか。

「昨年のことは忘れました。それより１１月から作り上げてきたチームで今、支配下が６６人。育成選手も入れてどこまで戦い抜けるか。全選手、全スタッフの力、それからタイガースファンの力を借りて、最後まで戦い抜く準備は完璧にできたというところですね」

（囲み取材）

−先発の伊原は彼らしい投球が見えた。

「バッテリー間としては坂本も戻ってきてくれて、マスクをかぶるというところではコミュニケーションも取れていたのかなと。最後にいい準備ができたんじゃないかなと思います」

−開幕ローテの一人と考えても十分な結果。

「帰って考えるしかないですね、まだ」

−残り４日間でチームとして戦える状態に。

「士気を高く、東京に行ける感覚は非常にあります。もう何も心配することはない。選手も健康な状態だし、今、故障している選手もシーズン途中に帰ってくる見込みがある状態。大丈夫かな、不安だな、というところが現状はない。４日間でそれを見極めていくというか、開幕日に向かって突き進めるところですね。いいスタートにできると思います」