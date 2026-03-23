韓国の男性グループ・ＢＴＳが２１日、ソウルの光化門広場一帯で５ｔｈフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」の発売記念公演「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ−ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催。国内外から現地に足を運んだＡＲＭＹ（ファンの呼称）と、Ｎｅｔｆｌｉｘの生中継でその姿を見守った世界中の「ＡＲＭＹ」を熱狂させた。７人そろってステージに立ったのは、２２年１０月に行われた釜山公演以来３年５カ月ぶり。ステージではブランクを感じさせない圧巻のパフォーマンスで、完全体をアピールした。

兵役での休止を経て、ＢＴＳが再び完全体になった。メンバーはグループのこれからを「ＢＴＳ２．０」と銘打つ新章と位置付けている。その始まりとなった１時間のステージ。７人はそれぞれ、待っていてくれたＡＲＭＹへの感謝を口にし、楽曲に乗せて愛を届けた。

スターの帰還を体現するステージだった。光化門の前に列をなしたダンサーたちが静かに左右へはけて行くと、白と黒を基調とした衣装を身にまとったＢＴＳの７人が登場。全員がそろってステージに立つのは２０２２年１０月以来３年５カ月ぶりで、屋外の会場は瞬く間にＡＲＭＹの大歓声が響き渡った。

レッスン中に足を負傷したＲＭ（３１）の「アンニョン、ソウル、Ｗｅ’ｒｅ Ｂａｃｋ！」のかけ声とともに公演はスタート。動きを最小限に抑えながらのパフォーマンスとなったが、そんなＲＭを他の６人がカバー。ブランクを感じさせないチームワークで、１時間のステージを盛り上げた。

ＲＭは「４年ぶりにこうしてあいさつします」と感慨深げに口にすると、全員で声をそろえて「せーの、バン！タン！こんにちはＢＴＳです」とグループ恒例のあいさつ。Ｊｉｎ（３３）が「来てくださりありがとうございます」と感謝を述べ、Ｊｉｍｉｎ（３０）は「ついに！会えましたね。本当に幸せです」と喜びをあらわに。ｊ−ｈｏｐｅ（３２）は「７人がこのステージに立っているなんて信じられません」と感激した。

会場は朝鮮王朝の王宮「景福宮」などの文化財が集まるソウルを代表する観光地。ＳＵＧＡ（３３）は「韓国で最も歴史的な場所でパフォーマンスができることを、光栄に思います」と喜び、Ｖ（３０）は「戻って来たんだなと実感がわきますね」と声を弾ませ、Ｊｕｎｇ Ｋｏｏｋ（２８）は「一生忘れられない夜になりました」とうれしさをかみしめた。

ステージでは「ＡＲＩＲＡＮＧ」収録曲のほかに、代表曲「ＭＩＣ Ｄｒｏｐ」や米国ビルボードのシングルチャートで通算１０週１位を獲得した大ヒット曲「Ｂｕｔｔｅｒ」など計１２曲を投下。パフォーマンスを終えるたびにメンバーは「楽しい」と口にし、久々の完全体パフォーマンスを心から楽しんだ。

カムバックを果たした７人は、４月から約４年ぶりのワールドツアーに打って出る。日本公演は同１７、１８日に東京ドームで開催。７人は「長い期間を経て、７人そろってステージに立てることをうれしく思います。そして、長い間変わることなく待っていてくださった皆さんに、心から感謝の気持ちを伝えたいです。ステージで直接その思いを届けられる瞬間を楽しみにしています！」と日本での完全体ステージを心待ちにした。

◇ ◇

ＳＵＧＡ「これからも僕たちは皆さんとたくさん会えるように、たくさんのことを準備します。待っていてください」

Ｊｉｎ「この場所に立つまで不安も多かったんです。ですが、こうしてまた皆さんと会うことができて、幸せです」

ＲＭ「どんなことが起きても、僕たちはこれからも一緒に泳ぎ続けることを約束します。愛しています、ＡＲＭＹ！」

ｊ−ｈｏｐｅ「ＡＲＭＹの皆さん、戻ってこれて本当に幸せです。すべての瞬間は皆さんのおかげです」

Ｊｉｍｉｎ「皆さんの前でこうして話せることが本当に感激ですし、７人でこうして皆さんに会えて本当に幸せ」

Ｖ「止まらずに一歩ずつ曲を出して、公演をして、ＡＲＭＹの皆さんにいい姿を見せることが僕たちがやるべきこと」

Ｊｕｎｇ Ｋｏｏｋ「皆さんがいてくれる限り、僕たちは常に最高の音楽を届けるために全力を尽くします」

◆ＢＴＳ ２０１３年６月に「２ ＣＯＯＬ ４ ＳＫＯＯＬ」でデビューし、翌１４年に日本デビューを果たす。“青春シリーズ”と呼ばれる楽曲で同世代から共感を呼び、人気が上昇。コロナ禍に発表した「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」が韓国歌手として初めて米国ビルボード・ホット１００で１位を獲得。グローバルな人気を集め、２１年からは３年連続でグラミー賞にノミネートされる快挙を成し遂げた。韓国軍兵役の休止期間を経てニューアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」でグループ活動を再開した。