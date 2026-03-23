「選抜高校野球・１回戦、九州国際大付４−３神戸国際大付」（２２日、甲子園球場）

最高の舞台で“イチ流効果”をさく裂させた。大観衆を興奮させた今大会初のサヨナラ勝利。昨年秋にイチロー氏（現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）から指導を受けた九州国際大付が延長１１回タイブレークの末に劇的勝利だ。

ヒーローは、一目を置かれていた吉田秀成内野手（２年）だった。１点リードを許し迎えた延長十一回２死一、三塁。カウント１ボール２ストライクからのスライダーに反応した。左翼手の頭上を越えた打球は逆転サヨナラ２点二塁打に。あと１球で敗戦という崖っぷちから決めてみせた。

「自分が決めるから回せと（周囲に）言ってました」。初回の打席では犠打で走者を送れず。一走だった五回１死一、三塁では「抜けると思って」とスタートを切ったものの右飛で帰塁できずアウトに。ミスを取り返すサヨナラ打でもあった。

“腹ごしらえ”は十分だった。イチロー氏から５１箱のカツサンドの差し入れが２０日にチーム宿舎へ届いた。１人で３箱を平らげた吉田は「めちゃくちゃおいしかった」。自信の源はイチロー氏からの言葉。昨秋の指導でティー打撃を見てもらい「（フォームが）きれいで言うことないと」。共にした時間が聖地での勝負強さにつながった。

勢いは手放さない。同校は優勝した昨年秋の神宮大会決勝で対戦した神戸国際大付を再び撃破。選抜では８強入りした２０２２年以来、４年ぶりの初戦突破だ。イチロー氏への恩は勝利で返していく。