◇明治安田J1百年構想リーグ第8節 鹿島2―1千葉（2026年3月22日 メルスタ）

明治安田J1百年構想リーグは8試合が行われ、東は首位・鹿島が千葉に2―1で競り勝って7連勝を飾った。後半39分にDF植田直通（31）が決勝ヘッドを決めた。町田は浦和に2―1で勝利。西は京都が名古屋をPK戦で破り、首位に立った。

苦しんだ末、鹿島がまた一つ連勝を伸ばした。前半4分に先制しながら、ミスが目立つちぐはぐな試合運び。後半25分に隙を突かれて同点とされた。終盤、CKから決勝弾を叩き込んだ植田は「ふがいないゲーム」と猛省。さすがの勝負強さは光ったものの、鬼木監督も「自分たちが目指しているものはほとんど出せなかった。勝ち続けるとどうしても（プレーが）安全になってしまう」と消極的な姿勢を指摘した。

2位FC東京に勝ち点6差をつける独走態勢。日本代表GK早川は「今までうまくいっていたからこそ新しく出た課題」と前向きに捉える。23日に出発する英国遠征に向けて「今回の遠征は非常に重要。自分が持っているものを全て出したい」と切り替えた。（坂本 寛人）