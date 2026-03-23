「選抜高校野球・１回戦、大垣日大２−１近江」（２２日、甲子園球場）

打球は遊撃手の正面を突いた。ゲームセット。何度も涙がこぼれた。延長十回２死満塁、一打逆転サヨナラの場面で近江（滋賀）の箕浦太士内野手（３年）が最後の打者となった。「冬とかやってきたことが、やっぱりまだ甘かったんだなって痛感させられて」。小学２年で野球を始めたのは、あこがれの人がいたからだった。

父の平安高校時代の同級生は元阪神の桧山進次郎氏（５６）。２歳の頃からかわいがってもらい、甲子園に試合も見に行った。「代打で、一打席で結果を残すっていうところがすごいなと思って。あこがれました」。野球を始める時も相談し、背中を押してもらった。それからは野球のこともたくさん教えてもらい、「いいスイングしてるな」と褒めてもらったこともあった。

教えは甲子園の大舞台でも生きた。第１打席で見逃し三振に倒れると、次の打席から“秘策”を実行。「ネクストバッターズサークルで連続素振りをしました」。桧山氏が現役時代、キレを出すために行っていたルーティン。箕浦はその後２本の快音を響かせた。

桧山氏が夢を見せてくれた甲子園。その土を踏めたが、勝利にはあと一歩届かなかった。「主軸を任されている中で、悔いの残るバッティングをみんなの前で見せてしまった」と５番打者としての責任を感じた。「初心に戻って基本からやって。またここに戻ってきて日本一になることを目標に頑張りたい」。次は聖地で最高の笑顔を咲かせる。

◆箕浦 太士（みのうら・たいし）２００８年１０月４日生まれ、１７歳。滋賀県栗東市出身。１８２センチ、８８キロ。右投げ左打ち。内野手。小学２年から葉山ウィンズで野球を始め、葉山中時代は大津瀬田ボーイズに所属。近江では１年春に４番でレギュラー。以降も主に中軸。５０メートル走６秒５、遠投１００メートル。