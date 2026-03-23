「オープン戦、巨人２−６楽天」（２２日、東京ドーム）

有終の美は飾れなかったが、巨人は日本ハムと並んでオープン戦を首位で戦い終えた。数字に関しては「全く気にしてないです」と意に介さない阿部監督だが「みんな素晴らしい準備をした。状態が悪い人もいますけど、大きなケガ人もなくここまで来られたんで」と収穫を口にした。

迫る開幕に向けて戦力を見極めた。昨年の開幕投手だった戸郷は２軍で開幕を迎えることが濃厚になった。２番手で五回に登板したが２死球に３長打を許すなど４失点。戸郷は「僕がいい姿を見せ続けない限り首脳陣も呼ぼうとは思わないでしょう」と出直しを誓った。

エースの山崎に続く主力投手の開幕不在は非常事態だが台頭してきた新戦力でカバーしていく。

先発した則本は４回を２失点の内容だったが、この日は２軍戦でドラフト３位・山城（亜大）が５回を３安打７四死球と乱れつつも無失点投球。指揮官は「ローテーションに入るのは決まっている」と明言。開幕投手が決定済みの竹丸、２戦目が有力なハワードに続く３戦目の候補に則本とともに浮上してきた。

「準備は万全かなと思います」。巨人が逆襲のシーズンに向かう。