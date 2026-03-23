お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（４１）とフリーアナウンサー・石井亮次（４８）がこのほど、都内で行われたフジテレビ系特別番組「カズレーザー＆石井亮次も知らない神研究！シャーベル賞」（３０日、後１０・００）の取材会に出席した。

すごい研究結果を出したのに、なぜか日の目を見てない研究者たちが集結し、最も熱意を感じた人に「シャーベル賞」を授与するアカデミックバラエティー。同志社大学の先輩後輩である「共感の石井」と「分析のカズ」の２人が初タッグを組み、ＭＣとして番組を切り盛りする。

互いに数々の番組を仕切ってきた２人は相性抜群。収録を終えた石井が「ＡでもＢでもなく、Ｃを出してこられるなかなか希有な存在」と信頼を語れば、カズレーザーも「頼もしい。話の幹を作ってくれるので、周りをうろうろするだけで番組が成立して、楽でした」と互いの印象を語った。

Ｒ−１グランプリに挑戦し、お笑いを研究した石井は当時を述懐。「Ｒ−１で出る時にいろんな話を聞いた。チュートリアル福田さんの『緊張したらあかん。自分が楽しまなきゃ絶対笑ってくれへん』と言っていて、そうだなと。大変収穫でした」と語った。

準決勝に臨む際には、ますだおかだ・岡田圭右から「決勝いくやつは最後にもうひとひねりあんねん」というアドバイスをもらったが、これを無視して敗戦。石井が「チャンピオンから教えてもらった」と振り返ると、カズレーザーは「そうだ。岡田さんって（Ｍ−１）チャンピオンだ」とうなずいていた。