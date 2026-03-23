「競泳・日本選手権」（２２日、東京アクアティクスセンター）

愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）と、パンパシフィック選手権（８月・米国）の代表選考会を兼ねて行われ、男子１５００メートル自由形は田渕海斗（２３）＝尼崎ＳＳ＝が日本記録を４秒６１も更新する１４分４５秒５７をマークして優勝。派遣標準記録も突破し、代表入りを確実にした。女子８００メートル自由形は梶本一花（枚方ＳＳ）が日本記録を２２年ぶりに塗り替えて、８分２３秒１１でＶ。同５０メートルは池江璃花子（横浜ゴム）が制し、３冠を達成した。男子４００メートル個人メドレーは、２０２４年パリ五輪銀メダルの松下知之（東洋大）が４分６秒９３の好タイムで制した。

耳の裏に手を当てて大歓声をかみしめ、右拳を突き上げた。１５００メートル自由形で、田渕が国際大会８位相当に設定された派遣標準記録を突破。日本記録更新が必須だったレースで底力を見せて代表入りを確実にし「いや〜。ロス五輪が見えちゃったっすね」と充実感たっぷりに笑った。

完璧なレース運びだった。前日本記録保持者の今福和志（枚方ＳＳ）と競り合いながら、順調にラップを刻む。「ここで上げないと練習をやってきた意味がない」と１２００メートル通過からラストスパートをかけ、日本記録を約４秒も更新し首位でタッチした。

４００メートル個人メドレーや長距離を得意にしながらも２０２１年東京五輪、２４年パリ五輪と代表を逃し続けてきた田渕。ただ「やっぱり五輪に行きたい」と腐ることはなかった。個人メドレーの層が厚くなることもあり、２５年からは長距離を選択。今オフは松下ら東洋大メンバーと高地合宿を乗り越え、ついに１５００メートルで花開いた。

世界のメダルラインは１４分３６秒台と差はあるが「あと１０秒上げれば見えてくる」と心強い。夢舞台までは残り２年。まずは目の前のアジア大会から力を試していく。

◆田渕海斗（たぶち・かいと）２００２年７月１日、神奈川県出身。兄の影響で５歳から競泳を始めた。明大に進学し、２３年ワールドユニバーシティーゲームズの４００メートル個人メドレーで金、自由形では１５００メートルと８００メートルで銀メダルを獲得した。２４年世界短水路選手権は４位。１７１センチ。