「大相撲春場所・千秋楽目」（２２日、エディオンアリーナ大阪）

１４日目に１４場所ぶり３度目の優勝を果たした関脇霧島は大関琴桜に押し出された。連敗で１２勝３敗に終わるも、初の殊勲賞を獲得し、１２場所ぶりの大関復帰が確実となった。番付編成を担う日本相撲協会審判部が、昇進を諮る臨時理事会の招集を八角理事長（元横綱北勝海）に要請し、受諾された。過去に理事会で昇進が見送られた例はなく、２５日の夏場所（５月１０日初日・両国国技館）の番付編成会議と理事会を経て、大関復帰が正式に決まる。現行のかど番制度となった１９６９年名古屋場所以降、特例（陥落場所で１０勝以上なら復帰）を用いない復帰は魁傑、照ノ富士に次いで３人目となる。

愛する家族、後援者の拍手に包まれて霧島は支度部屋に帰ってきた。賜杯を手に持ち、満面の笑みで万歳。苦難を乗り越えてつかんだ優勝の味を、じっくりとかみしめた。

「諦めずに自分がやることを信じて。いつか（大関に）戻るんだと信じて頑張った」

千秋楽は琴桜に押し出されて完敗。それでも「最後の一番は来場所につながる相撲を考えていた」と優勝翌日でも気を緩めることなく、大関に立ち向かった。２０２４年名古屋場所で大関から陥落したが、今場所の優勝で大関復帰は確実となり「まだまだだけど頑張る。これからもっとさらに上に行けるように」と気合を込めた。オープンカーに乗っての優勝パレードは、異例のまわし姿のまま乗り込み「雨が降っているからこのままでと。なかなかない」と驚きながらも、上半身裸でファンの祝福を浴びた。

家族の存在が優勝の原動力になっている。パパとして、まな娘の願いもかなえてみせた。６歳の長女・アヤゴーちゃんは、前回優勝した２３年九州場所では恥ずかしがって万歳ができず。それ以降「万歳がしたい」と熱望していたという。この日はパパの膝に乗り、手を添えられて万歳をやりきったアヤゴーちゃんは「楽しかったー！」と無邪気な笑顔。妻のホランさん（２９）は「（大関に）戻れると信じて待っていました」と喜んだ。

大関に復帰し、３０歳の節目を迎えて臨む来場所。「年は気にしないで。あと２回は優勝したい。変わらずいつも通り、（横綱に）届くまで頑張っていくしかない」と決意を新たにした。挫折からはい上がった苦労人は夢をつかむまで走り続ける。

◆霧島鉄力（きりしま・てつお 本名＝ビャンブチュルン・ハグワスレン）１９９６年４月２４日、モンゴル・ドルノド県出身。高校卒業後、陸奥部屋の後援者を通じてスカウトされて１９歳で来日。１５年夏場所初土俵、１９年春場所新十両。２０年初場所新入幕。２３年春場所で初優勝した。同年夏場所後の大関昇進と同時に霧馬山から改名。大関在位６場所も２４年夏場所で陥落した。優勝３回、殊勲賞１回、敢闘賞４回、技能賞４回。１８６センチ、１４９キロ。得意は左四つ、寄り、投げ。