「大相撲春場所・千秋楽目」（２２日、エディオンアリーナ大阪）

１４日目に１４場所ぶり３度目の優勝を果たした関脇霧島は大関琴桜に押し出された。連敗で１２勝３敗に終わるも、初の殊勲賞を獲得し、１２場所ぶりの大関復帰が確実となった。番付編成を担う日本相撲協会審判部が、昇進を諮る臨時理事会の招集を八角理事長（元横綱北勝海）に要請し、受諾された。過去に理事会で昇進が見送られた例はなく、２５日の夏場所（５月１０日初日・両国国技館）の番付編成会議と理事会を経て、大関復帰が正式に決まる。現行のかど番制度となった１９６９年名古屋場所以降、特例（陥落場所で１０勝以上なら復帰）を用いない復帰は魁傑、照ノ富士に次いで３人目となる。霧島の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−長女のアヤゴーちゃんも万歳ができた。

「ちゃんとできていたかわからないですけど。息子（昨年８月に生まれた長男トゥグドゥルくん）は泣いちゃったんですけど、初めてこんな（大勢の）人でね」

−息子が万歳できるようになるまで頑張りたいか。

「（周りからは）『あと５回優勝して』と言われているので。諦めずに楽しくやりたい」

−賜杯を受け取って。

「めちゃくちゃ重かった。久しぶりに」

−今日は家族も駆けつけた。

「今日お母さんの誕生日なんですよ。いいプレゼント、サプライズをしたかなと。最高です」

−初優勝（２０２３年）も春場所だった。

「一番思い出が残っているので。大阪で優勝してからまた優勝できるかなと、そういうのを信じて頑張った」

−４月２４日に３０歳の誕生日を迎える。

「まだまだ若いので頑張る。もっと強い体を作ってもっと優勝するように頑張りたい」

−このあとはビールを飲むか。

「頑張って飲みます」