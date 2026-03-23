K-BEAUTYサポートウェアで叶う美シルエット習慣♡毎日着るだけ簡単ケア

年齢やライフスタイルの変化とともに、気になり始める体のライン。そんな悩みに寄り添うのが「K-BEAUTYシルエットサポートインナー＆スパッツ」です。着るだけで自然に整う美しいシルエットと、毎日続けられる快適さを両立。無理な運動や強い締め付けに頼らず、自分らしくキレイを目指したい女性にぴったりの新習慣として注目を集めています♡

着るだけで整う美シルエット設計

K-BEAUTYシルエットサポートインナーは、部位ごとに着圧を調整した立体設計が特徴。腹部に沿った着圧ゾーンと下腹部を包み込む構造で、気になるラインを自然にサポートします。

さらに脇腹から腰へとつながるサイドライン設計により、くびれのあるすっきりとした印象へ。

バストまわりは締め付けすぎない設計で、長時間着用しても快適な着心地を実現しています。服の下でも響きにくく、日常コーデにも取り入れやすいのが魅力です。

K-BEAUTYシルエットサポートインナー



サイズ：M～L（約D3.5×W30.5×H54.5cm）、L～LL（約D3.5×W32.0×H56.0cm）

重量：M～L 約86g、L～LL 約92g

適応サイズ：M～L（バスト79～94cm・ウエスト64～77cm）、L～LL（バスト86～101cm・ウエスト69～85cm）

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ヒップ＆お腹を支えるスパッツ

シルエットサポートスパッツは、腰まわりから腹部へとつながる着圧ラインで、全体のバランスを整える設計。

下腹部を包み込む構造で前から見た印象をすっきり見せ、骨盤まわりとヒップラインは立体パターンで美しく演出します。

ハイウエスト仕様でズレにくく、安定感のある履き心地もポイント。さらにクロッチ付きで1枚ばきOKなので、日常使いから軽い運動まで幅広く活躍します。

K-BEAUTYシルエットサポートスパッツ



サイズ：M～L（約D0.5×W25.0×H44.0cm）、L～LL（約D0.5×W27.0×H46.0cm）

重量：M～L 約72g、L～LL 約82g

適応サイズ：M～L（ヒップ87～100cm・ウエスト64～77cm）、L～LL（ヒップ92～105cm・ウエスト69～85cm）

毎日続く快適さと使いやすさ

K-BEAUTYが大切にしたのは「続けられること」。伸縮性に優れた素材を使用し、歩く・座る・しゃがむといった日常動作もスムーズにサポートします。

散歩や通勤、家事、ジムなど幅広いシーンに対応し、無理なく取り入れられるのも魅力。上下セットで着用することで、よりバランスの取れたシルエットが完成します。

さらに、生地検査や着圧試験など品質にもこだわり、安心して使える設計になっています。

毎日をもっと前向きに♡

鏡を見るたびに、少しだけ自信が持てる。そんな小さな変化を積み重ねてくれるK-BEAUTYシルエットサポートシリーズ。特別なことをしなくても、日常の中で自然に美しさを育てていけるのが魅力です。

忙しい毎日でも無理なく続けられるからこそ、自分らしいキレイを叶えたい方におすすめ。今日から新しい習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか♪