◆ファーム・リーグ ＤｅＮＡ２ｘ―１巨人（２２日・横須賀スタジアム）

巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が２２日、ファーム・リーグのＤｅＮＡ戦（横須賀）に先発し、５回３安打無失点の投球を披露した。７四死球と制球に課題が残ったが、この日特に精度が高かったスライダーを武器に、粘りの投球で本塁を踏ませなかった。「きょうは全然（良くなかった）。でも、いろいろ収穫できたのでよかった」と振り返った。

開幕に向け、やるべきことは見つかった。１つ目は右打者への対応。「壁ができていなかった。（体の）開きが早かった」と対右に４四死球。右打者封じを次回登板までの宿題とした。２つ目は、ピンチの場面での気持ちの保ち方。この日は２度満塁の場面を迎えるなど、毎回走者を背負った。「気持ちの面。切り替え（が大事）ですね」と、気負わずに打者と向き合う大切さを学んだ。

試合後には「きょうの試合とは全然比例していないんですけど、気持ちだけは強く」とローテ入りを熱望していたルーキー。１軍の楽天戦終了後に阿部監督が左腕の開幕ローテ入りを明言し、開幕３戦目に登板する可能性が高まった。胸を張ってマウンドに立つために、最後まで腕を磨き上げていく。（北村 優衣）