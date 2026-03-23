◇オープン戦 広島5―5ソフトバンク（2026年3月22日 マツダスタジアム）

広島のドラフト1位・平川（仙台大）がドラフト制以降の球団新人で初となるオープン戦最多安打に輝いた。ソフトバンク戦に「1番・中堅」で先発し、2安打で通算21安打をマーク。無安打だったロッテ・藤原を1本差で追い抜き、「全然知らなかった。自分はけっこう打席に立ったので」と、はにかんだ。

3回1死からスチュワートのカットボールを右前へ運んで同点劇をお膳立てすると、3―3の4回2死一、二塁では育成・大竹の150キロを捉え、一時勝ち越しの中前打を放った。「打率はあまり高くなかった」と自己分析する・323はその実、セ・リーグで堂々のトップ。報道陣から全体でも藤原に次ぐ2位と聞かされると「1位がいいっす」と苦笑した。

広島では、12年松山竜平（オイシックス選手兼任打撃コーチ）以来となるオープン戦最多安打。すでに、27日の中日戦（マツダ）に向け、69年山本浩二（当時の登録名は浩司）以来57年ぶりとなる球団大卒新人の開幕スタメン、そして球団新人初の開幕1番起用が、それぞれ決定済みだ。

「三振が多く、四球が少ないのが典型的な課題。オープン戦中は長打を打つことを意識していたので、そこ（課題）は開幕後にもう一度意識したい」。チームに新風を吹き込む両打ちのスラッガー。シーズン本番での躍進に期待が膨らむ。 （江尾 卓也）

○…平川（広）が21安打でオープン戦最多安打。ドラフト制以降にプロ入りした新人（66年〜）がオープン戦で最多安打は19年木浪（神＝22安打）、24年度会（D＝23安打）に続く3人目。また、新人に限らず広島選手のオープン戦最多安打は12年松山（25安打）以来14年ぶり。