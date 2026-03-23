©ABCテレビ

3月23日（月）の「なるみ・岡村の過ぎるTV」がお届けするのは、酒を愛し過ぎる芸人の「〆コレクション」。これまでも酒好き芸人たちが出演し、飲み歩いた最後にたどり着くこだわりの〆を紹介してくれた。そして今宵は、セルライトスパの肥後裕之と大須賀健剛に密着し、彼らの〆を追う。

実は、２人のロケデビューは「過ぎるTV」で、これまでの番組総出演回数は31回にものぼる。そんな彼らがこの春、満を持して東京進出を発表。そこで番組からの餞別として、２人がお世話になったお店や挨拶したい人のもとを巡る、大阪ラストの「餞別〆コレ」をお届けする。

酒好きの２人だが、プライベートでは一度も一緒に飲みに行ったことがないという。そこで今回の「〆コレ旅」も別々でスタート。大須賀は、10年前にアルバイトをしていた大阪・本町の牛たん専門店を訪ねる。大将が作るまかないは、稼ぎが少ない若手時代に何度も助けられた思い出の味。また、当時は牛たん定食もよく食べていたといい「やっぱ一番好きかも！」と大感激。最後は大将に東京進出の理由を語り、ある約束を交わす。

©ABCテレビ

一方、肥後は店主と大の仲良しだという福島の居酒屋へ。お店で待っていたのは、アイラブ地球のコウノ・オブ・ザ・イヤーときむきむ。同世代で切磋琢磨してきた戦友たちと、にぎやかに杯を酌み交わす。店主が作る絶品料理に舌鼓を打ちながら、気心の知れた仲間とのトークは大盛り上がりし、お酒もハイペースに。そして２軒目のカラオケへなだれ込むと、肥後が得意の歌を熱唱する！

大須賀の２軒目は、難波の「よしもと漫才劇場」からほど近い、行きつけの焼肉店。ここからツートライブ・周平魂とデルマパンゲ・迫田が合流。大須賀は尊敬する先輩を前に、芸人になった意外なきっかけを語る。

©ABCテレビ

カラオケの後、すっかり出来上がった肥後がアイラブ地球を連れて来たのは、普段からお世話になっているという心斎橋の創作料理店。ここへ先輩のツートライブ・たかのりも駆けつける。実はかつてルームシェアをしていた２人は、今回同じタイミングで東京へ。すでにベロベロの肥後は、一同の前で東京に対する不安や、大須賀への思いを語る。

開始から４時間が経過し、いよいよ〆の時間。大須賀は足しげく通った人気のラーメン店を訪ねる。運ばれてくるなり、「コレコレ！」と満面の笑みを見せた「最強の〆」とは？

その一方で、創作料理店でも飲み続け、ろれつが怪しい肥後も、ここで「極上の〆」を注文する！

それぞれの〆を味わった２人は、思い出の地で合流することに。若かりし頃、屋上でネタ合わせをしていた道頓堀のボウリング場は、２人の原点ともいえる場所だ。しかし到着すると、そこは既に閉館していて…！？

©ABCテレビ

最後は、公園で乾杯。結成17年、初めてのサシ呑みで熱く本音を語り合った２人は、東京進出に向けて心をひとつにする！

なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。23日（月）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。