ラ・リーガ 25/26の第29節 ビルバオとベティスの試合が、3月23日02:30にサン・マメスにて行われた。

ビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、アレックス・ベレンゲル（FW）、オイアン・サンセト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アイトール・ルイバル（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。ビルバオのイニャキ・ウィリアムス（FW）のアシストからダニエル・ビビアン（DF）がゴールを決めてビルバオが先制。

さらに45分ビルバオが追加点。イニャキ・ウィリアムス（FW）のアシストからオイアン・サンセト（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とビルバオがリードしてハーフタイムを迎えた。

ベティスは後半の頭から3人が交代。アントニ（FW）、アンヘル・オルティス（MF）、マルク・ロカ（MF）に代わりパブロ・フォルナルス（MF）、エクトル・ベジェリン（DF）、セルジ・アルティミラ（MF）がピッチに入る。

62分、ベティスが選手交代を行う。クチョ・エルナンデス（FW）からセドリック・バカンブ（FW）に交代した。

62分、ビルバオは同時に2人を交代。ゴルカ・グルセタ（FW）、イニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）に代わりミケル・ハウレギサール（MF）、ミケル・ベスガ（MF）がピッチに入る。

71分、ビルバオが選手交代を行う。オイアン・サンセト（MF）からウナイ・ゴメス（MF）に交代した。

74分、ベティスが選手交代を行う。アイトール・ルイバル（FW）からエセキエル・アビラ（FW）に交代した。

その直後の75分、ベティスのパブロ・フォルナルス（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後もビルバオの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ビルバオが2-1で勝利した。

なお、ビルバオは76分にウナイ・シモン（GK）に、またベティスは90分にナタン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 04:40:25 更新