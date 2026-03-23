プロ・リーグ 25/26の第30節 アンデルレヒトとセルクル・ブリュージュの試合が、3月23日02:30にロット・パークにて行われた。

アンデルレヒトはトルガン・アザール（MF）、ミハイロ・チェトコビッチ（FW）、ナタン・デカト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルクル・ブリュージュはウマル・ディアキテ（MF）、ダンテ・バンザイル（FW）、エダン・ディオプ（MF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。セルクル・ブリュージュのダンテ・バンザイル（FW）のアシストからエダン・ディオプ（MF）がヘディングシュートを決めてセルクル・ブリュージュが先制。

しかし、25分アンデルレヒトが同点に追いつく。トルガン・アザール（MF）のアシストからミハイロ・チェトコビッチ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、28分セルクル・ブリュージュが逆転。エマニュエル・カク（DF）のアシストからピーター・ゲルケンス（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

さらに35分セルクル・ブリュージュが追加点。ゲアリー・マグネ（DF）のアシストからエマニュエル・カク（DF）がヘディングシュートで1-3。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。1-3とセルクル・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

アンデルレヒトは後半の頭から選手交代。アナス・タジャウアート（MF）からイブラヒム・カナテ（FW）に交代した。

58分、セルクル・ブリュージュは同時に2人を交代。ウマル・ディアキテ（MF）、ダンテ・バンザイル（FW）に代わりスティーブ・ヌゴウラ（FW）、ローレンス・アジェクム（MF）がピッチに入る。

77分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。ミハイロ・イリッチ（DF）、マリオ・ストロイケンス（MF）に代わりマッツ・リッツ（MF）、ヤリ・フェルスハーレン（MF）がピッチに入る。

85分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。ハネス・ファンデルブリュッゲン（MF）からマカヤ・ディアビ（MF）に交代した。

89分、アンデルレヒトが選手交代を行う。トリスタン・ドグレフ（MF）からアリ・マーマール（DF）に交代した。

90分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。バリー・コナテ（DF）からイブラヒム・ディアカイト（DF）に交代した。

後半終了間際の90+1分、アンデルレヒトのアリ・マーマール（DF）のアシストからトルガン・アザール（MF）がゴールを決めて2-3と1点差に迫る。

そのまま試合終了。セルクル・ブリュージュが2-3で勝利した。

なお、アンデルレヒトは73分にミハイロ・イリッチ（DF）に、またセルクル・ブリュージュは53分にフラビオ・ナジーニョ（DF）、80分にエダン・ディオプ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 04:41:23 更新