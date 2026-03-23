プロ・リーグ 25/26の第30節 デンデルとヘントの試合が、3月23日02:30にスタッド・バンロイにて行われた。

デンデルはダビド・トセフスキ（FW）、マルコム・ビルタール（MF）、ロマン・クベット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、マックス・ディーン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）はベンチからのスタートとなった。

11分に試合が動く。ヘントのウィルフリード・カンガ（FW）のアシストからマックス・ディーン（FW）がゴールを決めてヘントが先制。

しかし、14分デンデルが同点に追いつく。マルソニ・サンブ（FW）のアシストからファビオ・フェラーロ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

62分、ヘントは同時に2人を交代。レオナルド・ロペス（MF）、洪 賢錫（MF）に代わりアブデルハク・カドリ（MF）、ヒラリオン・グーア（FW）がピッチに入る。

65分ヘントが逆転。ミハウ・スクラシ（FW）のアシストからアブデルハク・カドリ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

71分、デンデルは同時に3人を交代。ダビド・トセフスキ（FW）、ダビド・フルンチャル（MF）、ネイサン・ロデス（MF）に代わりモハメド・ベルテ（MF）、アリレザ・ジャハンバフシュ（MF）、ラグナー・オラットマングーン（MF）がピッチに入る。

78分、デンデルが選手交代を行う。ファビオ・フェラーロ（FW）からアミン・ダーリ（FW）に交代した。

79分、ヘントが選手交代を行う。マックス・ディーン（FW）からエメ・オムバ（MF）に交代した。

87分、デンデルが選手交代を行う。ノア・ムバンバ（MF）からジョーダン・カディリ（FW）に交代した。

後半終了間際の89分ヘントに貴重な追加点が入る。ウィルフリード・カンガ（FW）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

その後もヘントの選手交代が行われたがそのまま試合終了。ヘントが1-3で勝利した。

なお、ヘントに所属する橋岡 大樹（DF）はフル出場した。伊藤 敦樹（MF）は出場しなかった。

2026-03-23 04:41:28 更新