プロ・リーグ 25/26の第30節 ワーレゲムとシャルルロワの試合が、3月23日02:30にエリンダス・アリーナにて行われた。

ワーレゲムはアノシケ・エメンタ（FW）、ジョセフ・オポク（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、アントワーヌ・ベルニエ（FW）、ヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。41分に試合が動く。ワーレゲムのジョセフ・オポク（FW）のアシストからイェッペ・エレンビュルグ（MF）がゴールを決めてワーレゲムが先制。

ここで前半が終了。1-0とワーレゲムがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ワーレゲムが1-0で勝利した。

なお、ワーレゲムは85分にブレント・ガブリエル（GK）に、またシャルルロワは27分にシェイク・ケイタ（DF）、71分にアイハム・ウソウ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 04:41:33 更新