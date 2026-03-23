プロ・リーグ 25/26の第30節 ルーベンとアントワープの試合が、3月23日02:30にキング・パワー＠デン・ドリーフ・スタディオンにて行われた。

ルーベンは明本 考浩（MF）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）、ヘノク・テクラボ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ビンセント・ヤンセン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

50分にアントワープのゼノ・バンデンボッシュ（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

63分、ルーベンが選手交代を行う。ヘノク・テクラボ（MF）からソリー・カバ（FW）に交代した。

71分、アントワープが選手交代を行う。ザンダー・ディエルクス（MF）からエラン・タイペンス（MF）に交代した。

72分、ルーベンが選手交代を行う。ティボー・フェルリンデン（FW）からマチュー・マルテンス（MF）に交代した。

77分、アントワープが選手交代を行う。ビンセント・ヤンセン（FW）からユセフ・アンダウイ（MF）に交代した。

83分、ルーベンは同時に3人を交代。ノエ・デュセンヌ（DF）、ビルヘル・フェルストラーテ（MF）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）に代わりダビ・オポキュ（DF）、ウーター・ジョージ（MF）、キアン・ファーセン（FW）がピッチに入る。

86分、アントワープは同時に2人を交代。ギュラノ・ケルク（FW）、フレン・バイル（DF）に代わりマルワン・アルサハフィ（MF）、ブバカル・クヤテ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90分、ついに均衡が崩れる。ルーベンのシーベ・シュライベルス（MF）のアシストからソリー・カバ（FW）がヘディングシュートが生まれルーベンが先制する。

以降は試合は動かず、ルーベンが1-0で勝利した。

なお、ルーベンに所属する明本 考浩（MF）はフル出場した。大南 拓磨（DF）は出場しなかった。

また、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）はフル出場した。28分にイエローカードを受けている。野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。

2026-03-23 04:41:46 更新