プロ・リーグ 25/26の第30節 クラブ・ブリュージュとメヘレンの試合が、3月23日02:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

クラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ウーゴ・ベトレセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ベニト・ラマン（FW）、ケリム・ムラブティ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのジョアカン・セイ（DF）のアシストからニコロ・トレソルディ（FW）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

さらに22分クラブ・ブリュージュが追加点。ウーゴ・ベトレセン（MF）のアシストからカイリアニ・サブ（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに37分クラブ・ブリュージュが追加点。クリストス・ツォリス（FW）のアシストからカイリアニ・サブ（DF）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とクラブ・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分、メヘレンが選手交代を行う。ルドゥアヌ・アラル（DF）からビル・アントニオ（FW）に交代した。

55分、メヘレンのビラル・バフディリ（MF）のアシストからベニト・ラマン（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

69分、メヘレンは同時に2人を交代。ビラル・バフディリ（MF）、ベニト・ラマン（FW）に代わりハッサン・バンデ（FW）、ケアノ・バンラフェルグエム（FW）がピッチに入る。

その直後の71分クラブ・ブリュージュが追加点。クリストス・ツォリス（FW）のアシストからブランドン・メシェル（DF）がヘディングシュートで4-1。3点差となる。

その後もクラブ・ブリュージュの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、クラブ・ブリュージュが4-1で勝利した。

なお、メヘレンは41分にルドゥアヌ・アラル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 04:41:51 更新