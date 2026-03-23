プロ・リーグ 25/26の第30節 シントトロイデンとサンジロワーズの試合が、3月23日02:30に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。

シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、畑 大雅（DF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはBiondic Mateo（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）、アデム・ゾルガン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）はベンチからのスタートとなった。

23分に試合が動く。サンジロワーズのベスフォルト・ゼネリ（FW）のアシストからクリスチャン・バージェス（DF）がヘディングシュートを決めてサンジロワーズが先制。

さらに27分サンジロワーズが追加点。ベスフォルト・ゼネリ（FW）のアシストからロス・サイクス（DF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とサンジロワーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分サンジロワーズが追加点。ギリェルモ（FW）のアシストからベスフォルト・ゼネリ（FW）がヘディングシュートで0-3。3点差となる。

62分、シントトロイデンは同時に2人を交代。伊藤 涼太郎（MF）、アルブノール・ムヤ（FW）に代わり松澤 海斗（MF）、ライアン・マーレン（MF）がピッチに入る。

65分、サンジロワーズが選手交代を行う。Biondic Mateo（FW）からモハメド・フセイニ（FW）に交代した。

73分、シントトロイデンが選手交代を行う。後藤 啓介（FW）からDiouf Oumar（FW）に交代した。

75分、シントトロイデンが選手交代を行う。アブドゥライェ・シッサコ（MF）からシメン・ユクレラー（DF）に交代した。

75分、サンジロワーズは同時に2人を交代。ベスフォルト・ゼネリ（FW）、ギリェルモ（FW）に代わりアイバン・パブリッチ（MF）、ルイス・パトリス（DF）がピッチに入る。

79分、シントトロイデンのDiouf Oumar（FW）がヘディングシュートを決めて1-3と2点差に詰める。

以降は試合は動かず、サンジロワーズが1-3で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）は先発し73分までプレーした。伊藤 涼太郎（MF）は先発し62分までプレーした。山本 理仁（MF）はフル出場した。畑 大雅（DF）はフル出場した。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は62分から交代で出場した。

2026-03-23 04:41:56 更新