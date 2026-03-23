プロ・リーグ 25/26の第30節 ラ・ルビエールとゲンクの試合が、3月23日02:30にEASIアリーナにて行われた。

ラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、マジード・アシメル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクは伊東 純也（MF）、ロビン・ミリソラ（MF）、ダーン・ヘイマンス（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ゲンクに所属する横山 歩夢（MF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の6分に試合が動く。ゲンクのダーン・ヘイマンス（MF）がゴールを決めてゲンクが先制。

さらに15分ゲンクが追加点。コンスタンティノス・カレサス（MF）のアシストからロビン・ミリソラ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、37分、ラ・ルビエールのノラン・ジロ（DF）のアシストからイラン・オク（DF）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

さらに43分ラ・ルビエールが同点に追いつく。ノラン・ジロ（DF）のアシストからジェリー・アフリイェ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

だが、45+3分ゲンクが逆転。ダーン・ヘイマンス（MF）のアシストから伊東 純也（MF）がゴールを決めて2-3と逆転する。

ここで前半が終了。2-3とゲンクがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分ゲンクが追加点。ダーン・ヘイマンス（MF）のアシストからザカリア・エルウアディ（DF）がゴールで2-4。さらにリードを広げる。

59分、ゲンクが選手交代を行う。イブラヒマ・バングラ（MF）からニコラス・サットルベルガー（MF）に交代した。

68分ラ・ルビエールが得点。相手チーム選手のオウンゴールにより、3-4と、1点差に迫る。

69分、ゲンクが選手交代を行う。ロビン・ミリソラ（MF）からイラ・ソル（MF）に交代した。

71分、ラ・ルビエールが選手交代を行う。マジード・アシメル（MF）からbryan soumare（MF）に交代した。

80分、ラ・ルビエールが選手交代を行う。ジョエル・イト（MF）からナション・ヌシンギ（MF）に交代した。

80分、ゲンクは同時に2人を交代。伊東 純也（MF）、ホスエ・コンゴロ（DF）に代わりムハイド・サディック（DF）、アーロン・ビバウト（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の86分ゲンクに貴重な追加点が入る。コンスタンティノス・カレサス（MF）のアシストからアーロン・ビバウト（FW）がヘディングシュートを決めて3-5。2点差に広げる。

87分、ラ・ルビエールは同時に2人を交代。サミ・ラーサイニ（MF）、ジョルディ・リオンゴラ（MF）に代わりサミュエル・グレット（MF）、オーウェン・メイズ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+5分、ラ・ルビエールのナション・ヌシンギ（MF）がゴールを決めて4-5と1点差に迫る。

さらに90+6分ラ・ルビエールのノラン・ジロ（DF）のアシストからワガネ・フェイ（DF）がヘディングシュートを決めて5-5に追いつく。

そのまま試合終了。5-5で引き分けという結果になった。

なお、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）は先発し80分までプレーした。45+3分にゴールを決めた。横山 歩夢（MF）は出場しなかった。

2026-03-23 04:51:32 更新