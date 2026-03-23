「本当に才能がある」海外大手メディア記者が28歳日本代表を絶賛！「いないタイプの選手」「今後何年もプレミアで成功できる」【現地発】
ブライトンの三笘薫は今シーズン、怪我に苦しみ、ここまで２ゴール・１アシストに留まっている。
そんな日本代表アタッカーのパフォーマンスを現地記者はどうみているのか。ブライトンが２−１で勝利した３月21日のリバプール戦を取材していた、大手スポーツメディア『TNT Sports』のイスハン・クマル・シャウ記者は、次のように語った。
「彼は良いプレーをしていると思う。本当に才能のある選手で、非常にトリッキーで、ボール裁きもとても巧みだ。ブライトンにはいないタイプの選手だ」
同記者は「彼は過去のシーズンほど多くのゴールやアシストを記録していないが、それでも彼が非常に才能のある選手であるのは変わらない。年齢的にも（28歳）、今後何年もプレミアリーグで成功できると思う」と太鼓判を押した。
日本代表アタッカーへの評価は依然として高いようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
そんな日本代表アタッカーのパフォーマンスを現地記者はどうみているのか。ブライトンが２−１で勝利した３月21日のリバプール戦を取材していた、大手スポーツメディア『TNT Sports』のイスハン・クマル・シャウ記者は、次のように語った。
「彼は良いプレーをしていると思う。本当に才能のある選手で、非常にトリッキーで、ボール裁きもとても巧みだ。ブライトンにはいないタイプの選手だ」
同記者は「彼は過去のシーズンほど多くのゴールやアシストを記録していないが、それでも彼が非常に才能のある選手であるのは変わらない。年齢的にも（28歳）、今後何年もプレミアリーグで成功できると思う」と太鼓判を押した。
日本代表アタッカーへの評価は依然として高いようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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