◇オープン戦 楽天6ー2巨人（2026年3月22日 東京D）

楽天のドラフト1位・藤原聡大投手（22＝花園大）が開幕3戦目の29日オリックス戦（京セラドーム）での先発デビューが濃厚であることが22日、分かった。

最速156キロ右腕は22日の巨人戦（東京ドーム）に先発し、4回2/3を3安打1失点。2回には2死から安打と2四死球で満塁のピンチを招いたが、則本を見逃し三振に仕留め、「得意球のスライダー、真っすぐが思うように投げることができない中で、他の球種で勝負してアウトを重ねられた」とうなずいた。

3回1死一、三塁では自らの暴投で実戦13イニング目で初失点。「任されたイニングはゼロで、無駄な四死球やワイルドピッチは最低限なくしてやっていかないといけない」と悔しさをにじませた。だが、試合後の三木監督は「予定通り、80球前後（77球）での交代」と次戦を見据えた降板であったことを示唆し、「そこに入ってくる可能性は高い」と開幕ローテーション入りを明言。中6日でデビュー戦に臨む公算が高くなった。

実戦5試合で計14回2/3を1失点。防御率0・61の成績を残した右腕は「プロ初登板初勝利は目標。そこを目指したい」と腕をぶした。