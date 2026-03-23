抗がん剤の投与後に１人の若い命が失われ、２人が意識不明の重体に陥っている。

何が深刻な事態を招いたのか、原因を究明せねばならない。

埼玉県立小児医療センターで、昨年１０月に白血病の治療を受けた１０代の男性が先月死亡した。男性は、背骨の内側に薬を注入する「髄腔（ずいくう）内注射」で抗がん剤を投与された後、神経障害により自力での呼吸ができなくなっていた。

それ以前にも、昨年１月に１０歳未満の男児が、３月には別の１０代の男性が同じ処置を受け、後遺症で寝たきりになっている。

病院は当初、抗がん剤のまれな副作用と考えていたが、重篤な症例が度重なったことを受け、１１月に院内調査を始めた。

調査で患者の髄液を調べたところ、髄腔内へ注射するはずだった抗がん剤とは別の薬剤「ビンクリスチン」が検出された。

ビンクリスチンは神経障害を起こしやすい抗がん剤で髄腔内注射は禁忌とされ、投与する際は静脈注射しなければならない。

病院は、故意やミスによって混入した可能性があると判断し、今月になって警察に届け出た。

極めて異常な事態であり、警察はしっかりと捜査してほしい。

一方、病院側の対応も理解に苦しむ。せめて被害が相次ぐ前に手を打てなかったのか。患者に通常ではあまり見られない異変が起きているのに、副作用だろうと決めてかかっていては、救える命も救えなくなってしまう。

子どもの白血病は、治療の進歩でいまや１０年生存率が８０％近い。被害を受けた患者も、本来なら元気になっていた可能性がある。

この３人以外にも、髄腔内注射を受けた２人に原因不明のまひが残っていることが判明した。ビンクリスチンは検出されていないが、十分に調べる必要がある。

事態の重大性を考えれば、第三者に検証を委ね、病院の対応に問題がなかったか調べるべきだ。

高度な治療を行う病院は、毒性の強い薬を扱う時の記録を残し、薬に間違いがないか複数人で確認し合うことが重要だ。監視カメラの設置も必要だろう。

５年前には、別の病院でビンクリスチンの投与ミスによる死亡事故があったばかりだ。また、医療従事者が患者に故意に危害を加えた事件も過去には起きている。

入院患者は、無防備なまま病院に命を預けている。病院側には、施設内で起きる様々なリスクから患者を守る責務があることを肝に銘じてもらいたい。