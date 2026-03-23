出産を希望する人や、子育て世帯の経済的な不安を和らげるための「子ども・子育て支援金」の徴収が来月、始まる。

この制度は、少子化対策の財源を確保し、若い世代を社会全体で支える狙いで、岸田内閣時代に法整備が行われた。ただ、政府のこれまでの説明は拙く、負担増となることに国民が納得しているとは言い難い。

高市内閣は、制度の意義や、導入によって期待される効果を丁寧に説いていくことが重要だ。

子ども・子育て支援金は、公的医療保険に上乗せして徴収される。児童手当の拡充や妊婦への給付金などの財源に充てられる。

負担額は、大企業などの健康保険組合に加入している人の場合、平均で被保険者１人あたり月５５０円となる。企業側も同様の負担が生じる。自営業者らが入る国民健康保険の場合は、１世帯あたり月３００円になるという。

所得によっても負担額は異なり、年収１０００万円の人は月１０００円近くとなる。

少子化の流れを反転させることは喫緊の課題だ。国の人口動態統計の速報値によると、２０２５年の出生数は、前年比２・１％減の７０万５８０９人となり、１０年連続で最低を更新した。

国の将来のため、少子化対策の負担を幅広い層に求めるのはやむを得ない。抜本的な対策を講じるのは遅きに失したぐらいだ。

だが、この支援金制度は評判が芳しくない。高齢者からは「恩恵がない」といった不満の声が上がっている。ＳＮＳ上では、「独身税だ」と揶揄（やゆ）する声もある。

２３年に総合的な少子化対策を決めた当時、岸田首相は、支援金制度を導入しても「実質的な追加負担は生じない」と述べていた。

社会保障の歳出改革によって国民負担が減り、賃上げも進むことになれば、支援金分の負担は相殺されると言いたかったようだ。

こうした詭弁（きべん）とも受け取れるような説明が不信感を広げた面は否めない。病気やけがに備えるための医療保険の仕組みを安易に使ったことも影響していよう。

社会保障制度の課題は、少子化に限らない。増え続ける医療費の抑制や、介護の担い手の確保は重いテーマだ。消費税の増税など負担増の議論も避けられまい。

ところが高市内閣は、給付付き税額控除を導入するまでの「つなぎ」として、食料品の消費税を２年間ゼロにすることを検討している。これでは社会保障の問題の根本的な解決は遠のくばかりだ。