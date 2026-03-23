第９８回選抜高校野球は２２日、１回戦３試合が行われ、２試合が延長タイブレイクで決着した。

昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）は、同大会で準優勝だった神戸国際大付（兵庫）に十一回、逆転サヨナラ勝ち。大垣日大（岐阜）は十回に２点を奪い、近江（滋賀）を破った。昨夏の甲子園４強の山梨学院（山梨）は初回の５得点を守り切り、長崎日大（長崎）を下した。

山梨学院５―３長崎日大

山梨学院は一回、菰田の先制ソロ、菅原の適時打などで５点先行し、継投で反撃をかわした。長崎日大は古賀が粘り強く投げたが、初回の失点が痛かった。

先制弾の菰田が一塁守備で負傷

投打ともに注目を集める山梨学院の菰田が一回、いきなり左翼へアーチをかけた。初球のカーブを打ち、「甘く来れば一番飛ぶカーブを狙っていた」。この回５得点の猛攻を先導した。

しかし五回、一塁を守っていた際に打者走者と激突。左手首を治療後、守備に戻ったが、六回からベンチに下がった。試合後は「投げるのは大丈夫。でもバットを振るのと捕球は駄目かな」。１メートル９４、１０２キロと体格に恵まれ、投手としても１５０キロ台の球速を出せる逸材。試練に強い気持ちで立ち向かおうとしている。