中国によるＳＮＳでの対日批判をＡＩ（人工知能）で分析した結果、昨年１１月に高市首相の台湾有事を巡る発言に対する習近平（シージンピン）政権内部の意思決定プロセスが垣間見えた。

ＡＩが導き出した「沈黙の６日間」の過程を、日中両政府関係者への取材で探った。（政治部 阿部雄太、井上暢）

評価

「高市氏を激しく攻撃する必要はない」

中国政府関係筋は読売新聞の取材に、昨年１１月７日の首相答弁直後の段階では中国共産党の指導部から「様子見」を指示されていたと明らかにした。

中国が台湾を海上封鎖した場合、安全保障関連法が定める日本の「存立危機事態」になり得るとの首相答弁を受け、中国は日本政府に抗議した。ただ、首相が３日後の１０日に「今後は特定のケースを想定して明言することは慎む」と衆院予算委員会で述べたことで、「姿勢の変化がある」（同関係筋）とも評価していた。

実際、新興企業サカナＡＩとのＸ（旧ツイッター）の分析では、中国共産党系アカウントで「台湾問題への介入と内政干渉」といった内容の投稿は、７〜９日は数件程度にとどまった。中国外務省の報道官が記者会見で答弁に言及した１０日に投稿数は一時増加したものの、翌１１日には数件に低下した。

ネット世論

ところが、中国外務省は１３日に金杉憲治・駐中国大使を呼び出して抗議し、態度を急速に硬化させた。ＡＩがＸや中国のＳＮＳ・微博（ウェイボー）の膨大な投稿内容から、中国が大規模な認知戦を開始したと判断したタイミングと一致する。ＡＩは、中国側が対日戦略を〈１〉検討（７〜９日）〈２〉記者会見で「頭出し」（１０日）〈３〉本格展開（１３日〜）――の３段階で進めた可能性を導いた。

中国政府関係筋によると、金杉氏の呼び出しは習氏が直接指示したという。発表でも、中国外務次官が「上層部の指示を受けて」呼び出したとしている。中国国営テレビ系のＳＮＳは呼び出しについて、「国家の意志だ」と強調した。

同関係筋は、王毅（ワンイー）外相らが「意図的な挑発行為であり、最も強い警告が必要」などと習氏に進言したほか、中国外務省の対応が軟弱との国内ネット世論があったことが態度を硬化させる背景にあったと解説する。

中国国内ではこれが対日批判の「号砲」となり、「台湾情勢に武力介入するようなことを行えば中国は必ず迎え撃ち、痛撃を加える」（在日中国大使館のＸ）などと発信を強めた。中国共産党系の約６０アカウントで、１１月１９日には投稿数が７〜９日の平均の約１０倍に膨れあがった。

誤算

日本政府関係者も、中国側が態度を一変させたのは「習氏に情報が上がり、問題だとの考えが示されたからだろう」と分析する。

別の関係者は、「答弁直後、中国外務省は問題を大きくしたくないと考えていたのは間違いない」と語った。その理由として、「答弁直前の昨年１０月のアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）で日中首脳会談を実施したのは間違いだったとなり、会談を提案した王氏らの責任が問われる事態になるからだ」と説明する。

ところが、誤算が生じる。８日に薛剣（シュエジエン）・駐大阪総領事が「首斬り」をＸに投稿。日本国内で薛氏を「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましくない人物）」として退去させるべきだとの意見がにわかに強まった。日本外務省幹部は「薛氏のイレギュラーな投稿で、王氏らも習氏に上げざるを得なくなった」と推察する。

認知戦、台湾も標的…国際世論形成・社会分断

中国は自国に有利な国際世論の形成や社会の分断を図るため、ＳＮＳを活用した認知戦を展開している。

中国共産党では、プロパガンダを統括する中央宣伝部と、対象の中に味方を作って中国側に引き込み相手社会の分断を画策する中央統一戦線工作部が中心的な役割を担っているとみられる。大使館や総領事館など在外公館や、官製メディアも情報発信の窓口となっている。

中国が特に標的にしているのが台湾だ。中国と台湾は共に中国語を使い、親和性が高いことから、工作が行いやすい。２０２４年の台湾総統選や、２５年１０月に行われた最大野党・国民党の主席選では中国寄りの候補を推す投稿が出回った。

昨年１２月末に台湾を取り囲む形で実施された中国軍の大規模軍事演習「正義使命―２０２５」の際には、中国軍の無人機が台湾を代表する高層ビル「台北１０１」の周辺を撮影したとする映像がＳＮＳに投稿された。台北への接近能力を誇示し、心理的圧力を与える狙いがあったとみられる。

日本に対しても、２３年に東京電力福島第一原子力発電所の処理水が海洋放出された際、中国政府は「核汚染水」という言葉を用いて、「環境破壊につながる」などと主張。官製メディアがＳＮＳで英語の投稿を行うなどし、日本の国際的信頼の失墜を狙った。

高市首相の国会答弁を巡る中国の対日認知戦ついて、川島真・東大教授（東アジア国際関係史）は「高市政権への支持を大きく揺さぶるところにまでは至っていない」とみる。ただ、ＡＩ（人工知能）技術の進歩により正確な日本語で投稿することが容易になり、中国の発信力が急速に増していると指摘し、「日本政府は自国のナラティブ（言説）の発信に力を入れるとともに、中国が何をやろうとしているのかもっと調査すべきだ」と訴えた。

（台北 園田将嗣）