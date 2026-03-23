第９８回選抜高校野球は２２日、１回戦３試合が行われ、２試合が延長タイブレイクで決着した。

昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）は、同大会で準優勝だった神戸国際大付（兵庫）に十一回、逆転サヨナラ勝ち。大垣日大（岐阜）は十回に２点を奪い、近江（滋賀）を破った。昨夏の甲子園４強の山梨学院（山梨）は初回の５得点を守り切り、長崎日大（長崎）を下した。

神戸国際大付３―４九州国際大付（延長１１回タイブレイク）

九州国際大付はタイブレイクの延長十一回、二死一、三塁から３番吉田が２点二塁打を放ち、逆転サヨナラ勝ち。神戸国際大付は、失策絡みの失点が響いた。

吉田 ミス挽回の一打

延長タイブレイクに入り、１点ビハインドの十一回裏。瀬戸際に追い込まれても、九州国際大付の３番吉田は願っていた。「自分に回ってこい」と――。

楠城監督が「ずぶとさを持った選手」と評する２年生の右打者。昨秋に優勝した明治神宮大会の決勝と同じ顔合わせとなり、注目された一戦でも強心臓でいられた理由は、二つある。

一つは、五回一死一、三塁という好機をつぶしたミスを挽回したかったから。一塁走者だった吉田はエンドランのサインで飛び出したが、右飛となった打球の判断を誤って一塁に戻れず、併殺に。三塁走者はタッチアップできずに終わった。

そして、同学年のエース岩見の熱投を無駄にしたくない思いだ。強豪相手に踏ん張る姿に、「どうにか点をとってあげたい」と感じていた。だから走塁ミスを謝りながら、先輩たちには「自分が決めます」と宣言していた。

願い通りに巡ってきた打席は、瀬戸際ではなく、むしろ「見せ場」。事前の分析から狙っていたスライダーをたたくと、打球は左中間へ。「とにかく越えてくれ」という願いは再びかなう。左翼手のグラブは、わずかに届かず、走者２人が生還。吉田は右腕を突き上げた。（渡辺直樹）

九州国際大付・楠城監督「吉田は（気持ちの）切り替えがうまい選手。有言実行で打ってくれて、見事だった」

神戸国際大付・青木監督「残念です。守備に不安はあった。そこが出た。攻撃ではチャンスをものにできなかった」