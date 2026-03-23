◆オープン戦 巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）

光を見い出してオープン戦を終えた。４回２死二塁。巨人・則本昂大投手（３５）は昨季までの女房役・太田を三ゴロに仕留め、予定のイニングを投げ抜いた。「まだまだ改善しないといけない」と険しい顔つきながら「チャレンジしたいことはある程度できた」。修正力も見せた８３球でローテ入りを当確。開幕２カード目となる中日戦（バンテリンＤ）に向けて調整を進める見込みとなった。

テーマがあった。右打者の内角へ多投したスライダーだ。３日前の練習中、現役時代に対戦した阿部監督から言われた。「元々武器でもある。投げないのはもったいない」。近年は外角にひっかけていた球種。狙い所をあえて内に変えることで「鋭いカドのある変化球」という昔の感覚を呼び起こした。４回１死では逆球をボイトに被弾したが「１つのキー」を思い出すきっかけに。指揮官も「少し封印してたけど僕が投げさせた。いい課題も出た」と前進ぶりにうなずいた。

昨季まで１３年間を過ごした古巣・楽天との初対決で６安打５奪三振。スライダーの改良も「今しかできない。次につながる。シーズンで結果を出して信頼、居場所を勝ち取りたい」。ＦＡ戦士として求められる活躍は自覚している。（堀内 啓太）