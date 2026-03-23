◆オープン戦 巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）

巨人の甲斐拓也捕手（３３）と石塚裕惺内野手（１９）が開幕２軍となることが２２日、決定した。ともに春季キャンプから１軍でプレーを続けていたが、２軍での調整を経て再昇格を目指すことになる。

捕手陣は、岸田が攻守で存在感を発揮し、大城も打撃面が上向き。山瀬も成長を示し４年ぶりの開幕１軍となった。甲斐はオープン（ＯＰ）戦７試合で打率１割７分６厘。自身１０年ぶりの開幕２軍となる中で村田バッテリーチーフコーチは「１４３試合、長いですからね。我々は日本シリーズまで戦うつもり。その準備はしっかりしてくれると思います」と期待を込めた。

高卒２年目の石塚はＯＰ戦１６試合で打率１割２分５厘、１打点。橋上オフェンスチーフコーチは「新生ジャイアンツの象徴なので監督もできればという思いがあったんですけど、平等に判断した結果、最終的に」と説明。これを糧にはい上がるしかない。

野手は岸田、大城、山瀬、門脇、坂本、ダルベック、浦田、泉口、増田陸、宇都宮、丸、松本、キャベッジ、中山、佐々木、若林の１６人で開幕を迎える。「２軍に行く人もいつ呼ばれてもいい準備をしてほしい。開幕が全てじゃない。長いシーズン、みんなで乗り切れるようにしたい」と阿部監督は開幕１軍を逃した選手も含め総力で戦う決意を示した。