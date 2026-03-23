大阪・関西万博で、ジャズピアニスト・数学者の中島さち子氏がプロデュースしたシグネチャーパビリオン『いのちの遊び場 クラゲ館』が、2つのギネス世界記録に認定された。

2つのギネス世界記録に認定された「いのちの遊び場 クラゲ館」〈2026年3月16日 大阪市此花区・夢洲〉

認定されたのは、「単一のイベントで行われた映像に合わせたライブパフォーマンスの最多バリエーション数」と「クラゲの形をした最大の屋根」。認定日は2026年3月10日。3月16日、解体直前のクラゲ館前で公式認定証授与式が行われた。

1つ目の記録は、クラゲ館の地下スペース「いのちの根っこ」で提供した体験型展示『わたしを祝う』の演出バリエーション数、5693種類。

360度映像『わたしを祝う』を上映し、国内外の祭りや音楽家による即興演奏を体験し、クライマックスには来館者が歩きながら踊るプログラムを展開した。

2つ目は世界最大のクラゲ型屋根、769.3平方メートル。

建築家・小堀哲夫氏が設計し、施工した大和ハウス工業（本社・大阪市北区）が建物を提供する「建物現物協賛」という形式を取った。

環境と循環を意識し、内と外を分断しない、常に変化し続ける“生き物のような場”という理念に基づき作られ、会期中約268万人の来館者を受け入れた。木材を多用し、延床面積は1634平方メートル、高さ約12メートル。半透明で、ゆらゆらと海を浮遊する”クラゲ”をモチーフとして膜を張った大きな屋根が特徴。軽量化を意識し、すべてユニット材として分解可能。解体しても転用できるようにした。

クラゲは、揺らぎや透明性、変容を象徴している。クラゲには脳や心臓はないが、光と毒があるのが興味深いと語る中島氏。現代社会を「答えがなく、問いも揺らぐ時代」とも称している。

“KURAGE Band”は大阪・関西万博会場中央の「いのちパーク」て賑やかにパフォーマンスを展開

「いのち遊び場 クラゲ館」アテンドスタッフも大活躍 車椅子女子・牧野美保さん（手前）も連日、笑顔を振りまいた

中島氏は、「感無量。ギネス世界記録認定は、クラゲ館が大切にしてきた『開かれた場』と『生きた協奏』という価値を象徴するものだと受け止めています」と感想を述べた。

そして、「世界では今、さまざま出来事が起こっています。だからこそ、人と人が出会い、ともに何かを生み出す場の大切さ、万博が残した絆の可能性を改めて強く感じています」と話した。

クラゲ館の建物は今後解体されるが、広島県福山市は2029年度にオープン予定の科学館「子ども未来館」の屋外フィールドとして移設される。そこでは、クラゲ館で生まれた体験型展示や音楽、共創の取り組みも、さまざまな 形で未来へ受け継ぐという。

中島さち子氏とともに“KURAGE BAND（クラゲバンド）”がイタリアパビリオンに〈2025年8月17日〉

イタリアパビリオン・テアトロ（シアター）では、ミラノ在住の歌手 菊池しのぶさんを迎え、演歌や沖縄民謡、イタリア民謡、カンツォーネか繰り広げられた

「佐渡おけさ」「りんごの唄」「安里屋ユンタ」「津軽海峡・冬景色」といった日本民謡や演歌とイタリアの旋律が融合

中島氏は大阪・関西万博の取り組みを未来へつなぐ「アフター万博 クラゲプロジェクト」を進めており、今年（2026年）8月には新たに1万人規模の「クラゲ祭り」の開催（大阪・咲洲）も予定している。

日本、韓国、セネガル、チベットなど多様な背景を持つメンバーが、ジャズピアニストの中島さち子氏を中心に、伝統と革新を融合させた音楽を展開〈2025年9月25日 大阪市此花区・夢洲 大阪ヘルスケアパビリオン リボーンステージ〉

ギネス世界記録認定発表セレモニーで演奏を披露する“KURAGE Band”〈2026年3月16日撮影〉

「クラゲ祭り」は、イタリア・カナダ・アフリカ諸国をはじめ、さまざまな海外館と連携、全国の子どもたちをつなぎ、皆がつくる喜びをシェアできるような対話・ワークショップ・祭り（ライブ）の場をプロデュース。その実現に向け、クラウドファンディングにも挑戦している。