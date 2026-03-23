◆オープン戦 オリックス１―０阪神（２２日・京セラドーム大阪）

オリックス・平野佳寿投手兼任コーチ（４２）が、不安一掃の快投を見せた。１点リードの７回から３番手で登板し、１回無安打無失点。先頭の木浪から宝刀フォークで空振り三振を奪うと、中川をツーシームで三飛、坂本を新球カットボールで遊ゴロに仕留めた。「今日はよかった。（状態は）ぼちぼちだと思います」と手応えを口にした。

オープン戦は４試合目の登板で、初の３者凡退。１３日のヤクルト戦（神宮）では先頭から３者連続で四球を出すなど、１／３回を３失点と結果が出なかった。「しっかりストライクを取って、ゾーンで勝負ができたらいい。これからもそうだなというのは認識できた」と、２７日のシーズン開幕を前にきっちりと修正。岸田監督は「平野らしく丁寧に投げていた。１４１キロくらいの球でも、速く見せられる技術を持っている」と、開幕１軍入りの可能性を示唆した。

プロ２１年目の今季からコーチ兼任となったが「すごく選手よりの方に（集中できるように）やってくれている。（若い投手から）聞いてきてくれたら答えるけど、ライバルでもあるので」と闘争心は全開。「選手でもコーチでも、任されるところがあるなら頑張りたい。優勝できるように」と、価値ある「二刀流」の道を歩み進める。（南部 俊太）

〇…高島が開幕ローテ入りをつかんだ。先発で５回３安打無失点、６奪三振。昨季のセ王者を封じ「簡単に抑えさせてくれる打線じゃないと思っていたので、粘り強く投げられたのが一番よかった」と充実感を漂わせた。岸田監督は「最後まで球威が落ちずによかった。高島がローテを回るでしょうね」と明言。社会人時代の所属にちなみ「王子から来た王子様」と女性ファンからも人気の３年目右腕にかかる期待は大きい。