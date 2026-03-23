今年１月の第１０２回箱根駅伝で、１２位だった東海大の両角速監督（５９）が今月末で退任し、総監督となることが２２日、分かった。西出仁明（にしで・のりあき）ヘッドコーチ（５１）が監督に昇格する。長野・佐久長聖高の監督・教員だった両角監督は２０１１年に母校の東海大監督に就任。１９年の箱根駅伝では悲願の初優勝に導いた。長野・佐久長聖高の監督時代は０８年全国高校駅伝で優勝し、マラソン日本記録保持者の大迫傑（３４）＝リーニン＝らを育成した。今後は総監督として東海大を支える。

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高校と大学の“２階級制覇”に成功した、唯一の指導者の両角監督が現場の第一線から離れることになった。

両角監督は１９９５年に佐久長聖高の監督・教員として着任。自らブルドーザーを操り、クロスカントリーコースを造設するなど情熱と理論を組み合わせた指導で佐久長聖高をゼロから強化し、０８年の全国高校駅伝で初優勝に導いた。教え子には、マラソン日本記録（２時間４分５５秒）を持つ大迫をはじめ、１２年ロンドン五輪１万メートル代表の佐藤悠基（３９）＝ＳＧホールディングス＝、４０歳の今も現役ランナーとして奮闘する上野裕一郎（ひらまつ病院）らがいる。

その手腕が評価され、１１年に東海大監督に就任。１７年の出雲駅伝、１９年の箱根駅伝、同年の全日本大学駅伝と３大駅伝をすべて制した。高校と大学でチームを駅伝日本一に導いた監督は両角監督しかいない。

１９年の箱根駅伝で初優勝した後、２０年２位、２１年５位と上位で戦ったが、２２年からシード権を逃し、２５年は本戦出場も逃した。１年で復活出場を果たし、２６年は１２位。５年連続でシード権（１０位以内）を逃したが、復活への第一歩を記し、就任１５年を区切りに監督を退任することが決まった。

２６年度から科学的な指導で定評がある西出新監督が現場を指揮、両角総監督は高校生の勧誘などが主な役割となる。早速、２２日には長野・伊那市で行われた高校伊那駅伝の会場で高校の指導者と積極的に交流を持った。今後、東海大を陰で支え“湘南の暴れん坊”の完全復活に尽力する。

◆両角 速（もろずみ・はやし）１９６６年７月５日、長野・茅野市生まれ。５９歳。８５年、東海大三（現東海大諏訪）から東海大に進学。箱根駅伝は１年３区９位、２年３区７位、３年１区７位、４年２区９位。８９年に卒業し、日産自動車、ダイエーで活躍。９５年に長野・佐久長聖高の監督・教員に転身。１１年、東海大監督就任。１９年に大学悲願の箱根駅伝初優勝。長男の駿さんは元ランナーで現在は東海大相模監督。次男の優さんは元球児で１４年夏の甲子園に佐久長聖の投手として出場。

◆西出 仁明（にしで・のりあき）１９７４年１２月２９日、福井市生まれ。５１歳。美方高時代、全国高校駅伝で１年５区２６位、３年６区１８位。９３年に神戸学院大に入学し、９７年に卒業。筑波大体育専門学群科目等履修生を経て、母校の美方高で監督・教員を務める。１４年から東海大ヘッドコーチ。大学の准教授を兼務。

◆東海大 陸上部は１９６１年に創部。箱根駅伝は７３年に初出場し、２０２６年まで５２回出場。１９年に初優勝。出雲駅伝は優勝４回（０５〜０７、１７年）、全日本大学駅伝は優勝２回（０３、１９年）。練習拠点は神奈川・平塚市。タスキの色は紺と白。主な陸上部ＯＢは関東学生陸上競技連盟の植田恭史会長、男子４００メートル元日本記録保持者の高野進氏、０８年北京五輪男子４００メートルリレー銀メダルの末続慎吾氏、塚原直貴氏ら。