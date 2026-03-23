広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が、球団新人初となるオープン戦最多安打で最終戦を締めくくった。３回１死から右前打、４回２死一、二塁の好機では中前適時打。２戦連続７度目のマルチ安打で１７戦２１安打。これ以上ない結果にも「たまたまのヒットもあった。確率を上げたい」と開幕後のさらなる活躍に目を向けた。

打率３割２分３厘もセ・リーグトップ。ただ、向上心の塊のルーキーは、ロッテ・藤原（３割８分５厘）に次ぐ１２球団２位に「１番になりたい」と不満げ。好成績の要因の一つが同期の存在。「ベンチに戻ったら（自身を含めて）４人いる。頑張るぞ！という気持ちになれる」と感謝する。

新人野手は自身ともう一人、３位の勝田（近大）がいる。この日は５戦ぶりにスタメンで４打数１安打。１５日・阪神戦（マツダ）からへんとう炎で欠場していたが、前日２１日に復帰し「余計に一本出したかった」と安ど。一塁のモンテロの不振もあり、開幕を見据えた最後の２戦は佐々木が一塁、小園が三塁に回り、勝田が遊撃を守って二塁・菊池とコンビを組む。「一番調子のいい選手を起用したい」と新井監督。積極的な若返りを図るなか、勝田の開幕スタメン抜てきの可能性は十分にある。

平川の「開幕１番」はすでに内定。勝田と新人２人が開幕スタメンに入れば、ドラフト制以降で球団初だ。２位・斉藤（亜大）、５位・赤木（佛教大）も中継ぎで開幕１軍が決定的。「みんなで１軍で頑張りたい」と勝田。頼もしいルーキーズが、新井カープを活気づけていく。（直川 響）