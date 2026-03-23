阪神・藤川監督の表情は自信に満ちあふれていた。９勝５敗１分けで終えたオープン戦の総括会見で、パワーワードを連発した。

「シーズンに向かう前としては手応えは非常に感じています」

「最後まで戦い抜く準備は完璧にできた」

「足りないところは何もない」

言葉を裏付ける充実ぶりだ。この日の先発・伊原は５回３安打無失点の快投で、今春の実戦に５登板して計１９回零封。ハイレベルなローテ争いを制し、２９日の巨人との開幕３戦目（東京Ｄ）の座を確実にした。救援陣も石井が左アキレス腱（けん）断裂で不在のなか、ともに２年目の早川、木下ら若手右腕に経験を積ませながら、あらゆる継投を想定。オープン戦のチーム防御率１・４４は断トツだ。

攻撃陣では、高卒５年目の中川が打率３割１分と奮闘し、昨季レギュラーを固定できなかった左翼の開幕スタメンに名乗りを上げた。不振の新外国人ディベイニーを２軍に落とし、状態を上げさせる余裕もある。

「昨年の（優勝の）ことは忘れましたね。ここからは気持ちを上げて東京に乗り込む。宿敵・巨人に、もう全力で立ち向かう」

臨戦態勢は整った。あとは、球団初のセ・リーグ連覇を成し遂げるのみだ。（小松 真也）