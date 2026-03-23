◆オープン戦 オリックス１―０阪神（２２日・京セラドーム大阪）

阪神はオープン戦の最終ゲームでオリックスに完封負けを喫し、９勝５敗１分けで全日程を終えた。５年ぶりの優勝は逃したものの、福本豊氏は、５回の中川勇斗へのバントに、今季の阪神打線の新たなカラーが隠されていると指摘。佐藤輝明と大山悠輔の間に、新たな５番を挟む新構想の可能性に迫った。

阪神はオープン戦優勝こそ逃したものの、攻守に充実してシーズンに臨めそうだ。中継ぎエースの石井が離脱したとはいえ、投手力が盤石で、野手も主力がどっしりと構えている。チームカラーは大きく変わらないが、今季の新たな色を感じたのが５回に中川に命じた犠打だ。

この日は７番に入った中川だが、２０日のオリックス戦で５番起用されたように、首脳陣には佐藤と大山の間に、別の打者を挟む構想があるのではないか。森下を含めたドラ１大砲３人が並ぶ怖さもあったが、タイプの違う選手を組み込むことによって、作戦に幅が出る。佐藤が歩かされた後に、中川が送り、大山で決めにいく。この攻撃の形がはまるなら、嫌らしいパターンの一つになりそうだ。

もちろん５番打者の成績が上がらなければ、佐藤は勝負を避けられるし、打線が機能不全に陥るリスクもある。４番の後ろを打つプレッシャーも尋常ではない。ただ、中川や高寺が及第点の数字を残したり、２軍調整中の立石が満を持して上がってくるのであれば、２０２６年版の新たな猛虎打線が見られそうだ。（スポーツ報知評論家）