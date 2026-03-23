お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーがこのほど、３０日にカンテレ・フジテレビ系で放送されるバラエティー特番「カズレーザー＆石井亮次も知らない神研究！シャーベル賞」（後１０時）の取材会を都内で行った。

驚きの研究結果を出しながら日の目を見ていない研究者たちが集結し、最も熱意と愛を感じた一人に「シャーベル賞」を授与するアカデミックバラエティー。ＭＣを務めるカズレーザーは、同志社大の先輩・石井亮次アナウンサーとの初タッグに「すごく頼もしい。話の幹を作ってくれるから、その周りをウロウロするだけで番組が成立する」。番組収録を終え「（研究者が）熱を持っているからエピソードが強い」と感心。夢としては「レギュラー化といわず、帯番組でやりたいですね」とぶち上げ、周囲を仰天させた。

現在、免許取得のために自動車学校に通っており「学科の勉強をやってるんですけど、一時サボって行かなかったので（教習期限に）間に合わなそう」と告白。おなじみの全身真っ赤な服装で通学していることも明かし、石井アナに「派手な教習運転ですね」とツッコまれていた。

番組では「部屋の空気からＤＮＡで犯人を特定」「キスの絶対法則」「悪夢がいい夢になる食材」など、一見マニアックなテーマに人生をささげた５人の研究者たちが登場。カズレーザーと石井アナが研究内容だけでなく、その人間性を丸裸にしていく。