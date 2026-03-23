◆米大リーグオープン戦 ブルージェイズ１４―１レイズ（２２日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２２日（日本時間２３日）、レイズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、２試合ぶりに安打を放つなど４打数１安打だった。

４点リードの初回２死で打席へ。初球だ。外角低めの直球に反応し、中前に運んだ。２試合ぶりにＨランプをともした。５回２死一、二塁で迎えた４打席目は痛烈な打球を放ったが、遊撃の正面へのゴロでアウトに。６回の守備から交代し、４打数１安打でチームのオープン戦最終戦を締めくくった。「最後の打席（４打席目）に関しては良かったかな。もう少し打球が上がれば良かったですけど、しっかり捉えていけた」と振り返った。

メジャー挑戦１年目の岡本はオープン戦８試合に出場。１９打数６安打、打率３割１分６厘、１本塁打、４打点の成績で終えた。「打席も立てましたし、守備機会も多かったですし、そういう部分で良かったかな」とうなずいた。

ブルージェイズの開幕戦は２７日（同２８日）のアスレチックス戦。いよいよ近づくデビュー戦へ最終仕上げに入る。