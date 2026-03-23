メイプル超合金カズレーザー（41）と石井亮次アナウンサー（48）がMCを務める「カズレーザー＆石井亮次も知らない神研究！シャーベル賞」が、30日午後10時からカンテレ・フジテレビ系で放送される。300の恋愛作品から発見した「キスの絶対法則」や「悪夢がいい夢に変わる食材」など、一見マニアックなテーマに人生をささげた個性豊かな研究者たちが登場し、各テーマを深掘りしていく。

カズレーザーと石井は今回が初タッグ。収録を終えた石井は“相方”について「引き出しの広さ、知識の深さがあって、研究者の方と対でやれる。ぼくはできないので、良い感じでタッグを組ませていただいた」とその知的さに感服。カズレーザーも「すごい頼もしい。話の幹をつくってくれるから、その周りをウロウロするだけで番組が成立するので楽でした」と、平日お昼の顔として活躍する石井の手腕に感謝した。

互いの武器を生かし、知識と笑いが交差するアカデミックバラエティーが誕生。特に印象に残った研究について、カズレーザーは「個人的にはキスの研究は面白かったですね。ずーっとキスを見るという、人のキスする様をずーっと見るというのは面白いなぁと」と独自の視点で分析。石井も初めて知る知識の連続に驚きを隠せず「全部良かったですよ。『いい夢を見るためには、これを食べろ』っていうね、こんなんも聞いたことないですよね」と斬新さに興味津々。「バラエティーのようで学びがたくさんある番組なので、ご家族とか幅広い世代で見るには良い番組だと思うのでレギュラー化したいですね」と大充実の内容に太鼓判を押した。

ゲストでSnow Man阿部亮平、井森美幸、坂東彌十郎、国本梨紗、さらば青春の光・森田哲矢が出演する。