日本テレビの後呂有紗アナウンサーは、4年半担当してきた同局系「真相報道 バンキシャ！」（日曜午後6時）を、22日の放送をもって卒業した。

お天気コーナーの後、キャスターを務めるフリーアナウンサー桝太一に「そして今日で、後呂さんが卒業です」と水を向けられた後呂アナは、「夏目三久キャスターからバトンを受け取って、あっという間の4年半でした。みなさんの大切な時間の一部に入れていただいて、本当にありがとうございました」と述べ、「未来を明るくするために何を伝えられるのか考えた時間が、みなさんにとって少しでも新しいきっかけにつながっていたら、うれしいです」と思いを口にした。

4月からは「DayDay.」（月〜金曜午前9時）を担当することが発表されている。後呂アナは、「4月からは平日の朝、またお目にかかります」と述べ、「そして何より、石川みなみキャスターが加わる『バンキシャ！』。これからもどうぞよろしくお願いします」と、4月から自身の後任となる同局の石川みなみアナウンサーについても言及した。

桝に「本当にお疲れさまでした。『DayDay.』でまた、いい笑顔をみせてください」とねぎらわれると、笑顔で「ありがとうございました」と応じた。

後呂アナは2017年に日本テレビに入社。「バンキシャ！」は、21年10月から担当した。